مسيرات للاحتلال ألقت مواد حارقة على البساتين في الناقورة وميس الجبل + فيديو

العالم – مراسلون

وفي حديث مباشر أوضح الزميل حسين عزالدين أن بلدات الطيبة ودير سريان ويحمر وأشقيف في قضاء النبطية تعرضت لقصف عنيف من المدفعية الإسرائيلية من مرابضها في الجولان السوري المحتل.

وأكد أن المقاومة الإسلامية نفذت قبل قليل عملية استهدفت موقع المرج بالأسلحة الصاروخية، حيث تحدث إعلام الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط صواريخ في محيط مستعمرة مسكاف عام، لكن الأنباء حتى الآن لم تفصح عن إصابات في انتظار بيان للمقاومة بشأن مسكاف عام.

وأضاف أن المقاومة كانت قد ردت أيضا خلال فجر اليوم بعملية نوعية على نفازيف مقر كتيبة المدفعية 411 في هذه المستعمرة، وأيضا على مقر قيادة فرقة الشمال الفلسطيني في موقع 300 في ثكنة يارا، بصواريخ الفلق و البركان.

وبين أن الطيران الحربي الإسرائيلي كان قد استهدف بلدات الطيرة وياطر وزبقيم، وبلدات أخرى بزعم الاحتلال أنه يضرب نقاط للمقاومة.

وأشار أن من ضمن الاعتداءات الإسرائيلية صباح هذا اليوم أن بعض الطائرات الصغيرة من نوع الدرون قامت بإلقاء المواد الحارقة على البساتين الزراعية في منطقة الناقورة وميس الجبل، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة دفعت بالدفاع المدني وفرق الإطفاء للمجيء للسيطرة عليها وإطفائها.

كما أكد أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بشكل كثيف وعلى علو منخفض بالإضافة إلى خرقه جدار الصوت بين الحين والآخر فوق بعض القرى والمناطق الجنوبية.

ولفت إلى أن أنباء كانت تقول بأن إحدى دبابات الميركافا التي كانت تطلق قذائفها باتجاه بلدة كفركلا كانت هي الهدف في موقع المطلي، حيث احترقت هذه الدبابة بالطاقم الذي يشغلها، إلى جانب إعطاب بعض مرابض الرشاشة التي تطلق نيرانها على هذه البلدة.

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