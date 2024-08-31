الرئيس الأوكراني يقيل قائد القوات الجوية بعد سقوط طائرة F-16

العالم - أوروبا

مجريات الحرب في أوكرانيا تنزلق نحو منعطف خطير على وقع ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين لدى طرفي الصراع والاتهامات المتبادلة باستخدام أسلحة غير تقليدية.

في خاركيف شمالي شرقي اوكرانيا قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب تسعة وخمسون آخرون في غارات روسية وقالت السلطات في خاركيف إنّ المدينة تعرّضت لهجوم بنقبلة روسية موجهة أدت إلى تدمير مبنى مكون من أحد عشر طابقاً.

وفي الجانب الروسي، قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب سبعة وثلاثون آخرون في قصف أوكراني على منطقة بيلغورود الحدودية بقنابل عنقودية أطلقت من راجمات صواريخ حسبما أفادت السلطات الروسية.

وبالتزامن مع هذه التطورات أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقالة قائد القوات الجوية بعد أيام على تحطم مقاتلة من طراز إف ستة عشر التي سلمها حلفاء أوكرانيا الغربيون مؤخراً إلى كييف بعد انتظار دام نحو عامين.

وأورد الجيش الأوكراني أن حادث التحطم الذي أودى بالطيار أوليكسي ميس وهو طيار بارز في سلاح الجو وتلقى تدريبا في الولايات المتحدة، وقع خلال هجوم روسي كبير بالصواريخ والمسيرات الاثنين الماضي.

ورغم عزوف السلطات الاوكرانية عن سرد تفاصيل أوفى عن الحادث إلا أن نائبة في البرلمان الاوكراني افادت بأن المقاتلة الأميركية أسقطت عن طريق الخطأ بواسطة إحدى منظومات باتريوت للدفاع الجوي نتيجة لسوء التنسيق بين الوحدات.

وبينما انتقدت بيزوغلا ما سمته ثقافة الكذب داخل القيادة العسكرية الأوكرانية وعدم محاسبة أي من الجنرالات في رسالة عبر تلغرام، كشفت النائبة بأن الحدث الأخير هو الثالث من نوعه على الاقل تسقط فيه الدفاعات الجوية طائرة أوكرانية عن طريق الخطأ.

سياسياً اعتبر الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ينس ستولتنبرج التوغل الأوكراني في منطقة كورسك مشروعاً ويكفله حق كييف في الدفاع عن النفس.

وأضاف ستولتنبرج أن أوكرانيا تخاطر بالتقدم إلى داخل الأراضي الروسية لكن الأمر متروك لكييف بشأن كيفية إدارة حملتها العسكرية.