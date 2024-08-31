الاحتلال يستخدم نساء فلسطينيات کدروع بشرية للوصول الی حي الدمج

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في جنين ان اليوم الرابع من توغل جيش الاحتلال الاسرائيلي في جنين کان أکثر عنفاً حيث اشتدت المعارک في المخيم ونفذ المقاومون الفلسطينيون من عدة فصائل کمائن محکمة في حي الدمج وسط مخيم جنين أدت الی اصابة جنود الصهاينة.

وأکدت کتيبة جنين بأنها نصبت کمائن في حي الدمج، أدی انفجارها الی سقوط قتلی بين جنود الاحتلال.

وأشارت مراسلة العالم الی ان الطائرات الاسرائيلية لم تفارق سماء مخيم جنين.

ونفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقالات جماعية في الحي الشرقي من مدينة جنين.

ويداهم جيش الاحتلال منازل المواطنين الفلسطينيين من منزلاً الی آخر.

وأکدت مراسلة العالم نقلاً عن شهود عيان ان جيش الاحتلال الاسرائيلي استخدم النساء الفلسطينيات کدروع بشرية من أجل الوصول الی حي الدمج وسط المخيم.