السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤
١١:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

طيران الاحتلال يقصف محيط مدرسة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :