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وسائل اعلام اسرائيلية: اصابة جندي بجروح حرجة بنيران قناص في محور نتساريم

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

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