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الصحة بغزة: 5 مجازر للاحتلال بالساعات الـ24 الماضية خلفت 89 شهيدا و205 جرحى

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

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