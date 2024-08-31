السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤
١١:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب شهداء الاقصى تنصب كمينا محكما لقوة اسرائيلية بجنين وتحقق اصابات مؤكدة

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :