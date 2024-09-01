شاهد الإحتلال يقوم بتجريف شوارع مخيم جنين بهذه الذريعة!

العالم - خاص بالعالم

هنا يحاول الناس العيش رغم الاعتداءات المتتالية على المدينة ومخيمها.

وقال مواطن فلسطيني:" الذي كان نشطا في الانتفاضة الأولى سلم الراية لولده في الانتفاضة الثانية والذي في الثانية سلّم ابنه في الثالثه فجيل يسلم جيل".

عملية عسكرية متواصلة منذ خمسة أيام في مخيم جنين، اشتباكات لا تتوقف طيران حربي، كمائن ينفذها المقاومون في المخيم.

أما شرق المدينة، انسحب الجيش من الحي الشرقي، وصلنا لرصد أبرز ما عاشه الناس، يقولون كل هذا فداء للمقاومة.

وقال مواطن فلسطيني:" كان اقتحاما شديدا جدا ومرعبان حيث ان الدبابات التي دخلت هنا في عام 2002 هي ذاتها ... وقد دخلت الى هنا في الساعة 6:00 صباحا حتى الساعة 11:00 ليلا".

دنّسوا المساجد والمقابر، هدموا أجزاء من المنازل والمحال التجارية، ولكنهم لم يحققوا أهدافا زعم بأنه يريد تحقيقها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...