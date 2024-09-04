هل سيتمكن الإحتلال الإسرائيلي من قطع جذور المقاومة؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج "بتوقيت الضفة" أشار جهاد حرب الى أنه تمت مشاهدة ذلك في العدوان الإسرائيلي واجتياحه لمخيم جنين، على سبيل المثال ما حدث في عام 2002 ، حيث اعمل قتلا وتدميرا واعتقالا في المخيم، لكن بعد مضي 20 عاماً عاد هؤلاء الفرسان لمواجهة الإحتلال الإسرائيلي.

ونوّه حرب إلى أن تلك الجذور تعتبر الحاضنة الشعبية، والحاضنة الشعبية تولّد دائما مقاومين فلسطينيين، ومجموعات مسلحة فلسطينية بغض النظر عن شكلها ولونها الفكري والحزبي، وآليات عملها، فما دام الإحتلال موجودا ستبقى هذه الجذور قوية، لأن المقاومة مرتبطة تماما كرد فعل على الإعتداء الإسرائيلي.

واعتبر حرب أن استمرار الإحتلال الإسرائيلي يولّد ويخلق هذه الاشكال النضالية المختلفة، فإن كان يريد وزير جيش الإحتلال الإسرائيلي القيام بذلك فهو على مدار 57 عاما فهناك محاولات إسرائيلية مستمرة بالإعتقالات، حيث اعتقلت"اسرائيل" خلال الـ 11 شهرا الماضي أكثر من 10,000 فلسطيني، وفي الإنتفاضة الأولى قامت بذلك في بداية الانتفاضة معتقلة العشرات.

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