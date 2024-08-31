آخر التطورات.. حزب الله يستهدف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا المحتلة

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وأشار مراسلنا إلى أن الإعتداءات الاسرائيلية تواصلت خلال هذا النهار وكان آخرها القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف الذي كان يطاول أطراف بلدة كفر حمام والهبرية في قضاء حاصبيا حيث تزامن هذا القصف مع التحليق المكثف للطيران الحربي الاسرائيلي الذي خرق جدار الصوت مرتين فوق منطقة مرج عيون والفتا.

ونوّه مراسلنا إلى أن القصف المدفعي الاسرائيلي طاول بلدات دير سريان الطيبة والمنطقة الممتدة من مجرى نهر الليطاني حتى جسر الخردلي غرب الديرميماس اضافة الى بلدات العديسة وكفر كلا وعيتا الشعب.

وأوضح مراسلنا أن الطيران الحربي الإسرائيلي كان قد أغار اليوم على بلدات مركبا ومحبيب وعيتا الشعب دون أن يسجل إصابات في هذه الغارات، لكنه استمر بإلقاء المواد الحارقة على العديد من المزروعات والبساتين والأحراش المعمرة ، وخاصة بين بلدتي رميش ويارون وفي بلدة العديسة والجهة التي تربط بلدة العديسي برب 30 وباسفل منطقه بلدو مركبة.

وقال مراسلنا ان تلك هذه العمليات العدوانية ردت عليها المقاومة اليوم بسلسلة من العمليات، كان آخرها العمليتين التي نفذتهما المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي وموقع في الرمثا وزبدين بالاضافة الى شن ‏المقاومة الإسلامية هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ‏ثكنة بيت هلل واصابت أهدافها بدقة".

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