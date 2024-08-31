السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤
١٢:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مجاهدو سرايا القدس يقنصون جنديا اسرائيليا جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :