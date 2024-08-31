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نبيه بري: سقوط غزة يعني سقوطا مدويا للامة في امنها القومي وثقافتها وحدودها

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

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