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نبيه بري: الحرب على غزة محاولة مكشوفة لفرض وقائع جغرافية جديدة بالمنطقة

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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