السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤
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حزب الله يستهدف موقعي رويسات العلم والسماقة في تلال كفرشوبا وموقع بركة ريشا

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

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