السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤
١٢:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اصابات بصفوف جنود الاحتلال اثر كمين للمقاومة في مخيم جنين بالضفة الغربية

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :