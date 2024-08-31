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تصريح ناري من خارجية روسيا بشأن المقاومة الفلسطينية!

تصريح ناري من خارجية روسيا بشأن المقاومة الفلسطينية!
السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت عن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية التاريخية إن "إسرائيل لايمكنها حل كل القضايا بالقوة ".

العالم - أوروبا

وتابع وزير الخارجية الروسي: المقاومة الفلسطينية لن تهزم، واستمرت طوال 76 عاما منذ الإحتلال الإسرائيلي للدولة الفلسطينية عام 1948 عندما كانت جزء من الإمبراطورية البريطانية.

وباعت لندن الدولة الفلسطينية العربية إلى الدولة الصهيونية بموجب وعد بلفور عام 1917 في المرة الأولى والمرة الثانية لحصول الإمبراطورية البريطانية على المال اللازم للإنتصار بالحرب العالمية الثانية بمواجهة ألمانيا هتلر.

واضاف لافروف: إن سبب عجز "إسرائيل" عن هزيمة محور المقاومة الفلسطينية لإن حماس تمثل الشعب الفلسطيني المطالب بحريته، وأما حزب الله فهو يمثل أيضا المقاومة للشعب اللبناني الذي يُريد تحرير أراضيه اللبنانية الجنوبية التي تحتلها "إسرائيل".

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