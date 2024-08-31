شاهد/ لص اسرائيلي مدجج بالسلاح! يسرق سجادة من جنين

العالم - فلسطين

ونشر "تامر" فيديو يوثق الحادثة وعلق بالقول، "سرقوا كل شيء في غزة، من الأشياء التي لا قيمة لها حتى الأشياء الثمينة. الجيش الإسرائيلي ليس إلا عصابة من اللصوص والمجرمين والإرهابيين".

واضاف "وهذه المرة، في جنين، يظهر مشهد يوثق سرقة أحد جنود الجيش الإسرائيلي لسجادة من محل تجاري. سجادة كانت تستخدم للعرض، وتمت سرقتها. سجادة!".

وفي سياق منفصل کشفت مراسلة قناة العالم عن استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي النساء الفلسطينيات في حي الدمج وسط مخيم جنين کدروع بشرية.

وأفادت مراسلتنا في جنين ان اليوم الرابع من توغل جيش الاحتلال الاسرائيلي في جنين کان أکثر عنفاً حيث اشتدت المعارك في المخيم ونفذ المقاومون الفلسطينيون من عدة فصائل کمائن محکمة في حي الدمج وسط مخيم جنين أدت الی اصابة جنود الصهاينة.

وأکدت کتيبة جنين بأنها نصبت کمائن في حي الدمج، أدی انفجارها الی سقوط قتلی بين جنود الاحتلال، مشيرة الی ان الطائرات الاسرائيلية لم تفارق سماء مخيم جنين.

كما ونفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقالات جماعية في الحي الشرقي من مدينة جنين.