سوق قيسارية.. شاهد جديد على خسائر اقتصاد قطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم من داخل السوق: سوق قيسارية هو احد اهم واقدم الاسواق في قطاع غزة والذي تعرض للقصف الاسرائيلي والدمار، هذا السوق المعروف بسوق الذهب في مدينة غزة هو شاهد جديد على الاجرام الاسرائيلي والحقد الاسرائيلي بحق الاماكن التاريخية والتراثية في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة.

واضاف: ربما كانت ابواب هذا السوق مفتوحة ودائما كان يعج بالباعة والمشترين، لكن ايضا كما هو المكان التاريخي الذي تعرض للقصف والتدمير من قبل قوات الاحتلال، ايضا تعرضت تجارة الذهب لخسارات مختلفة وفادحة الامر الذي ادى الى كساد كبير في هذه التجارة واغلاق هذه المحال التجارية لأبوابها في الآونة الاخيرة، ربما خسارة كبيرة تعرض لها التجار الفلسطينيون في سوق الذهب وغيرهم من التجار والحرفيين والصناعات التي كانت تحاول ان تنهض بالاقتصاد الفلسطيني، وربما كانت تجارة الذهب هي احدى ابرز التجارات المختلفة في قطاع غزة.

وقال احد تجار الذهب لمراسل قناة العالم: تجارة الذهب حاليا فيها كساد غير طبيعي نظرا للظروف الراهنة التي نعيشها، اما الخسائر غير المادية التي تكبدها التجار؛ هناك خسائر معنوية وخسائر في الارواح، معظم تجارنا جزء منهم نزح الى الجنوب ومنهم من اصبح خارج البلاد ومنهم من استشهد، والآن محلاتهم مغلقة، هذه الخسائر الفعلية التي تكبدها تاجر الذهب، هذا غير الدمار الذي لحق بالمحلات من قصف وغيره.

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