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سرايا القدس والقسام تنفذان كمينا بحارة الدمج في جنين وتوقعان قوة راجلة قتلى وجرحى

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

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