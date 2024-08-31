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تحذيرات من تداعيات الكارثة الإنسانية والتهجير في غزة

تحذيرات من تداعيات الكارثة الإنسانية والتهجير في غزة
السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من نتائج وتداعيات عدوان الاحتلال المتواصل وحرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، خاصة الكارثة الإنسانية الناتجة عن هذا العدوان كما هو الحال في قطاع غزة، وشمال الضفة ومخيماتها.

العالم - فلسطين

وحذرت الوزارة، في بيان، صدر اليوم السبت، من الاستفراد بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بهدف تسريع جرائم الاستعمار، والضم التدريجي الضفة الغربية، وفي محاولة لكسر إرادة الصمود لدى أبناء شعبنا، بما يؤدي إلى تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة والمنطقة برمتها.

وترى الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تحاول فرض تغييرات جديدة على الواقع بالقوة بما يخدم خارطة مصالحها الاستعمارية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة، وإجبار الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية وانهاء احتلالها لأرض فلسطين.

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