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جنود الاحتلال يقتحمون منازل وسط مخيم جنين وسط أعمال تنكيل بالسكان

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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