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شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي قرب قسم المختبرات بمستشفى المعمداني بغزة

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

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