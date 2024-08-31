مسيّرات إسرائيلية مطورة في سماء لبنان..وعملها صادم!

العالم - لبنان

وفقاً لمعلومات محلية لبنانية، اعترضت إحدى المسيرات الإسرائيلية مواطناً في بلدة حدودية، حيث أطلقت أشعة ضوئية للبحث في هويته وجمع معلومات عن وجهه. كما تشير التقارير إلى أن المسيرة احتجزت المواطن داخل سيارته لفترة قصيرة، حيث “سلطت عليه أشعة قوية”.

استخدام المواد الحارقة

بالإضافة إلى ذلك، أثارت مقطع فيديو تم تداوله يوم الجمعة ضجة في لبنان، يظهر مسيّرة تلقي مواد حارقة على الغابات الحدودية في منطقة العديسة.

وقد وثق الفيديو تحليق المسيرة التي قامت بإسقاط العبوة الحارقة، مما أدى إلى نشوب النيران.

التحذيرات المتكررة للسكان

تميزت المسيرات الإسرائيلية بأدوار إضافية، مثل التحليق فوق القرى الحدودية وإصدار تحذيرات للسكان عبر مكبرات الصوت، حيث يقوم الجيش بإصدار بيانات موجهة للبنانيين.