مقتل وجرح قوة صهيونية راجلة بكمين مجاهدي سرايا القدس

العالم-فلسطين

وقالت كتيبة جنين في "سرايا القدس" في بيان لها: "بحمد الله وتوفيقه، تمكن مجاهدينا في كتيبة جنين بالإشتراك مع كتائب "القسام" من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين محكم بعد تقدمها في محور الدمج، حيث استخدم مجاهدونا الأسلحة المناسبة مما أدى إلى إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح".

وصباح اليوم، أعلنت "سرايا القدس - كتيبة جنين" أن "مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقا في آلية عسكرية في محور شارع الجابريات، موقعين إصابات مؤكدة في صفوف قوات العدو"، متابعة: "كما يواصل أبطالنا إمطار قوات العدو بزخات من الرصاص في محور حيفا والناصرة ونابلس ومحيط المخيم".

وأضافت أن "مقاتليها يواصلون استهداف قوات العدو في محاور القتال المختلفة ويمطرون قوات المشاة بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة، محققين إصابات مباشرة".

وكشف جهاز الأمن الاسرائيلي، اليوم السبت، عن اشتباه بأن هناك سيارة مفخخة ثالثة لم يجري العثور عليها حتى الآن، بالإضافة إلى السيارتين اللتين خرجتا من الخليل وسارتا على الطريق 60 في عتصيون.

كما فرض الجيش الإسرائيلي حصارا شاملا على الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك على إثر الهجوم المزدوج في مستوطنة غوش عتصيون شمال المدينة.

وقد نفذ فلسطينيان هجوما مزدوجا في مستوطنة غوش عتصيون ليلة الجمعة، أصيب خلاله قائد لواء المنطقة وجندي آخر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش فرض حصارا على الخليل بعد الهجوم المزدوج في غوش عتصيون.