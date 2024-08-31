السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤
٠٣:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الأمن الايرانية تعتقل عنصرا بزمرة ما يسمى جيش العدل في سيستان وبلوشستان

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :