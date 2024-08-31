السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤
٠٣:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الاحتلال تغلق مداخل مدينة الخليل الرئيسية والفرعية وتشدد اجراءاتها

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :