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العميد سريع: استهداف سفينة في خليج عدن لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول الى موانئ الاحتلال

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

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