السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤
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العميد سريع: العملية شاركت في تنفيذها القوات البحرية والصاروخية والسلاح المسير وادت الى اصابة السفينة بشكل دقيق

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

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