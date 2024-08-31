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العميد سريع: العملية هي الثانية ضد سفينة "غروتون" بعد استهدافها في 3 اغسطس الجاري

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

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