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دوي انفجارات في عدة أحياء بمخيم جنين مع تحليق لطيران الاحتلال في المنطقة

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

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