السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الفلسطينية: اصابة حرجة برصاص الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :