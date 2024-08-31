السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تستهدف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا المحتلة وتحقق اصابة مباشرة

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :