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كنعاني: الاحتلال يسعى عبثا في ظل الدعم الامريكي المستميت لانهاء المقاومة في جغرافية فلسطين

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

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