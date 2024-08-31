السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

كنعاني: لاشك ان هذا الكيان قد زرع بجرائمه بذور العديد من العواصف في أرض فلسطين

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :