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كنعاني: حلم الاحتلال بانهاء المقاومة لن يتحقق بل ستشكل جرائمه بداية انتصار الشعب الفلسطيني ونهاية الكيان المزيف

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

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