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متحدث جيش الاحتلال: مقتل جندي واصابة 3 اخرين بينهم حالة حرجة في جنين

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

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