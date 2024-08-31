مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بمعارك جنين بالضفة

العالم - فلسطين

وأفادت تقارير بأن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية من عدة محاور إلى مدينة جنين ومخيمها، حيث وقعت اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح، فيما سمعت أصوات انفجارات ضخمة في المخيم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حدث أمني صعب بمخيم جنين في الضفة الغربية في وقت تناقلت فيه مواقع التواصل مقاطع فيديو وصور لنقل إصابات لحقت بقوات الجيش الإسرائيلي المهاجمة هناك.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة حضور سيارات إسعاف تابعة للجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث لنقل مصابين من الجنود في المخيم، في الأثناء ظهرت مروحيات إسرائيلية من طراز أباتشي تحلق على علو منخفض في سماء مخيم جنين.

ووثقت فيديوهات من داخل مخيم جنين مشاهد لجنود إسرائيليين وهم ينقلون زملاءهم المصابين بعد وقوعهم بكمين.

وكانت القوات الإسرائيلية واصلت، اليوم السبت، عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي.