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قوات الاحتلال تقتحم بلدة سعير شمال شرق الخليل وتنصب عددا من الحواجز

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

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