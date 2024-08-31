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مدير مستشفى جنين: المستشفى محاصر بشكل كامل ومحروم من الامدادات الاساسية

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

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