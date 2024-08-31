40700.. حصيلة جديدة لمجازر الاحتلال المتواصلة في غزة

العالم - خاص بالعالم

ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزة ليزداد عداد الضحايا من الشهداء والجرحى مع كل يوم.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع الى نحو 40700 شهيد، وأكثر من 94 ألف جريح.

وقالت الوزارة إن جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5 مجازر جديدة في القطاع، راح ضحيتها 89 شهيدا، وأكثر من 200 جريح. واستشهد 41 فلسطينيا جراء سلسلة غارات اسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر السبت.

وفي التفاصيل استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، بوصول تسعة عشر شهيدا وعشرات الإصابات، إثر القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات.

وفي وقت سابق، قصفت طائرات الإحتلال الإسرائيلي محيط أبراج الأسرى في مخيم النصيرات، مخلفة أضرارا بالغة في الممتلكات والأرواح.

وودعت مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة صباح السبت نحو 15 شهيد قضوا في سلسلة غارات ليليلة في منطقة جورة اللوت ومعن.

في المقابل أعلنت وسائل إعلام في كيان الاحتلال إصابة جندي إسرائيلي بنيران قنص في محور نتساريم بقطاع غزة، وصفت حالته بالحرجة.

وأكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قنص جندي آخر في حي الزيتون بمدينة غزة، كما عرضت السرايا مشاهد من الصواريخ وقذائف الهاون التي استهدفت بها قاعدة زيكيم العسكرية شمالي القطاع، وقامت بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم بقصف جنود وآليات الاحتلال في محور نتساريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل.