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جيش الاحتلال يستقدم تعزيزات جديدة خلال عدوانه المتواصل على جنين ومخيمها

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

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