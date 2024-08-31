ليبيا.. الشرطة العسكرية تتدخل لحل أزمة الوقود في بنغازي

العالم - ليبيا

وأعلن "الجيش الليبي" أن قراره جاء "بعد شكاوى من سوء تسيير العمل ببعض محطات الوقود بسبب الزحام الكبير الذي تشهده نتيجة أزمة نقص الوقود".

وفي ظل أزمة الوقود الطاحنة التي تشهدها ليبيا، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، أمس الجمعة، أنها تنتظر وصول أربع ناقلات وقود تصل إلى موانئ طرابلس ومصراتة والزاوية، الجمعة والسبت، تحمل على متنها 132 مليون لتر من البنزين.

وأوضحت حكومة الوحدة الوطنية في بيان لها، أن 3 ناقلات تصل إلى طرابلس والزاوية ومصراتة الجمعة، تحمل كل منها 33 مليون لتر من البنزين.

وأشارت إلى أن الناقلة الرابعة تصل إلى طرابلس، السبت، وتحمل أيضا 33 مليون لتر من البنزين، ليصبح الإجمالي 132 مليون لتر من البنزين، فيما أفرغت ناقلتان حمولتهما في ميناء بنغازي يوم الخميس.

ولا تزال أزمة نقص الوقود مستمرة في العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، حيث أغلقت معظم المحطات في طرابلس والمناطق المجاورة لها، وعادت أزمة الوقود لتطل برأسها من جديد في ليبيا.