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بايدن: حان الوقت لإنهاء الحرب واعتقد أننا على وشك التوصل لاتفاق بشأن غزة

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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