شاهد.. الضفة تنتفض ردا على اعتداءات جيش الإحتلال على جنين ونابلس

العالم - فلسطین

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات الشبان الفلسطينيين شاركوا الليلة، في مسيرة جابت شوارع وسط مدينة رام الله، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأغلقت قوات جيش الإحتلال، عددا من الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس المحتلة، وفقا لوكالة "وفا".

وردد المشاركون الشعارات المنددة بجرائم جيش الإحتلال المستمرة في قطاع غزة ومحافظات شمال الضفة الغربية، خاصة جنين التي تتعرض لعدوان متواصل منذ أربعة أيام.

وبحسب "وفا"، ندد المشاركون بصمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الجيش الإسرائيلي المستمرة بحق أبناء شعبنا.

وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن استشهاد أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.