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مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تواصل اقتحام جنين ومخيمها لليوم الخامس

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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