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مصادر فلسطينية:قصف مدفعي باتجاه منطقة المواصي غرب رفح واطلاق نار كثيف

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

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