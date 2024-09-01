اعتقال طالبة جامعية من يطا وإصابة طفل بالرصاص الحي شرقي نابلس

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت الطالبة في جامعة البولتيكنك يمامة إبراهيم الهريني عقب مداهمة منزلها.

وفجر اليوم الاحد ايضا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب محمد أحمد أبو عليا، من قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال استولى على مركبة الشاب أبو عليا، بعد مداهمة منزل ذويه وتخريب محتوياته.

وفي مخيم عسكر شرقي نابلس، أصيب طفل بالرصاص الحي في الظهر، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم المذكور.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (17 عاما) بالرصاص الحي في الظهر في مخيم عسكر، وجرى نقله إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، مساء أمس السبت، مخيم عسكر، مصحوبة بجرافة عسكرية، التي شرعت بأعمال تخريب للشوارع وممتلكات المواطنين في المخيم.

هذا وقد نشر "المركز الفلسطيني للاعلام"، نقلا عن المكتب الإعلامي الحكومي، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال “الإسرائيلي” على قطاع غزة في وقت سابق من مساء امس السبت.

وقال المكتب في تحديثه: إن الاحتلال ارتكب (3,537) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال، خلفت (50,691) شهيداً ومفقوداً.

وذكر أن بين هؤلاء (40,691) شهيدا ممن وصلوا إلى المستشفيات و(10,000) مفقودٍ.

وفيما يلي باقي أبرز نتائج حرب الإبادة:

◻ (16,673) شهيداً من الأطفال.

◻ (115) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.

◻ (36) استشهدوا نتيجة المجاعة.

◻ (11,269) شهيدة من النساء.

◻ (885) شهيداً من الطواقم الطبية.

◻ (82) شهيداً من الدفاع المدني.

◻ (172) شهيداً من الصحفيين.

◻ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

◻ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

◻ (94,060) جريحاً ومُصاباً.

◻ (69%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

◻ (177) مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال “الإسرائيلي”.

◻ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

◻ (116) يوماً على إغلاق جميع معابر قطاع غزة.

◻ (12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

◻ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

◻ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

◻ (1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.

◻ (71,338) حالة عدوى التهابات كبد وبائي بسبب النزوح.

◻ (60,000) سيدة حامل تقريبا مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

◻ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.

◻ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

◻ (36) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

◻ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻ (200) مقرٍ حكوميٍ دمرها الاحتلال.

◻ (122) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻ (334) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻ (110) علماء وأساتذة جامعات وباحثين أعدمهم الاحتلال.

◻ (610) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻ (214) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻ (150,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

◻ (80,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.

◻ (200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

◻ (82,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

◻ (34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻ (80) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻ (162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

◻ (131) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.

◻ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

◻ (3,130) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.

◻ (34) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال.

◻ (700) بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.

◻ (33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.