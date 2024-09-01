الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ولإجراء انتخابات مبكرة..

آلاف المستوطنين يتظاهرون في 'تل أبيب' للمطالبة بابرام صفقة تبادل أسرى

آلاف المستوطنين يتظاهرون في 'تل أبيب' للمطالبة بابرام صفقة تبادل أسرى
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

تظاهر آلاف المستوطنين المحتلين، مساء السبت، شمالي “تل أبيب”، تنديداً بحكومة كيان الإحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، التي لا تكترث لمطالبهم بابرام صفقة لاعادة الأسرى.

العالم _ فلسطين

وأغلق مستوطنون صهاينة شارع أيالون” في “تل أبيب” للمطالبة بإنجاز صفقة لتبادل الأسرى، واجراء انتخابات مبكرة، في الكيان الاسرائيلي.

كما نصب المحتجون الإسرائيليون، أمس الجمعة، عدداً من الخيم في شارع “روتشيلد”، المركز المالي في “تل أبيب”، في إطار خطوة احتجاجية لمطالبة حكومة نتنياهو بالتوصل إلى صفقة فورية لتبادل الأسرى.

وكان منتدى عائلات الأسرى “الإسرائيليين” قد قاد قافلةً من المركبات من ساحة الأسرى في “تل أبيب” إلى حدود غزة، يوم الأربعاء الماضي، رافعين نفس المطالب المتمحورة حول ضرورة اتمام صفقة للتبادل.

وقال المنتدى في بيان أعلن فيه عن القافلة إنّ “فرصة إعادة الجميع تتضاءل مع كل يوم يمر”.

روابط ذات صلة

طهران : حلم الصهاينة بالقضاء على المقاومة الفلسطينية لن يتحقق

صنعاء تستهدف السفينة ’GROTON’ للمرة الثانية خلال شهر

هكذا تحدث الإمام موسى الصدر عن فلسطين ومقاومتها..

الجهاد الاسلامي تعلق على العملية النوعية المزدوجة بالخليل