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مصادر فلسطينية:انسحاب منفذي عملية اطلاق النار في حاجز ترقوميا غربي الخليل

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

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