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اعلام الاحتلال: الاعلان عن مقتل اثنين من عناصر شرطة الاحتلال بعملية الخليل

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

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